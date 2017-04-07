01-09 Nisan 2017 Günlerinde İstanbul Şişli'de Şişli Kültür ve Yaşam Merkezinde Kitap Günlerinde Polisiye Yazar Ali Bayram polisiye severlerle buluşuyor. Küre Fuarcılık ve Şişli Belediyesi tarafından kitapseverler için Şişli Kitap Günleri adı altında düzenlecek sekiz gün sürecek kitap fuarında son günlerin en popüler polisiye yazarlarından Ali Bayram "Gerçek cinayet dosyalarından yola çıkarak kaleme aldığı Atakule Cinayeti isimli romanını imzalaycak."



Bugüne kadar Atatürk ve Fikriye hakkında çok şeyler söylendi, yazıldı…Tarihin karanlık sayfalarında aydınlatılmayı bekleyen, bu ölümsüz aşkın bir cinayetle bitmesi hala büyük bir gizemdir.Ali Bayram, titizlikle araştırdığı bu konuyu, edebi bir roman yazarak okurlarıyla paylaşıyor. "Atakule Cinayeti" yakın tarihimize ilgi duyanların mutlak okuması gereken bir roman.Kitabı okurken, aşkın büyülü yüzünü görüyor, siyasi entrikanın ve kadınsı kıskançlığın girdabında geziniyorsunuz. Bu olayı araştırmak isteyen, Prof. Dr. Sema Güldoğdu Hanım'ın başına gelenler ve Beytepe Kampüsü'nde karanlık bir cinayete kurban gitmesi de işin arka planında bu olayın örtülmesini isteyen siyasiler, bürokratlar…Ayrıca bu eserin casusluk romanlarını aratmayacak bir aksiyon, gerilim ve merak içerdiğini de göreceksiniz.Ali Bayram, sıradışı bir konuyu, herkesin anlayacağı bir dille yazmış.



Şimdi birlikte gerçek bir cinayet dosyasını aralamaya var mısınız?



"Gerçek cinayet dosyası elimde olmadan, polisiye roman yazmam" diyen Ali Bayram Türk Edebiyat Dünyasında Polisiye Romanda yeni akım başlatmış oldu. Kurgudan uzak gerçek cinayet dosyalarının Polisiye Romanlara yansımasını okuyan polisiye severlerde büyük beğeni topluyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi



Mekan Adresi : 19 Mayıs Mh Halaskargazi Cd 214-226



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 15: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Ali Bayram Şişli Kitap Fuarı İmza Günü



Tür : İmza Günü



Ücretlimi? : Hayır