Ali Baba ve Kırk Haramiler
ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER etkinliği 2017-04-27 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER etkinliği 2017-04-27 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Tuzla
Mekan : İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi
Mekan Adresi : İçmeler Mah. Aydınlı Yolu Cad. Tuzla
Başlangıç Saati : 27.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 00: 00
Kategori : ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io