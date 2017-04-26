Ali Baba ve Kırk Haramiler

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER etkinliği 2017-04-27 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Ali Baba ve Kırk Haramiler

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER etkinliği 2017-04-27 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Tuzla

Mekan : İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

Mekan Adresi : İçmeler Mah. Aydınlı Yolu Cad. Tuzla

Başlangıç Saati : 27.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 16: 00: 00

Kategori : ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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