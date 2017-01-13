İlknur Demir'in yönettiği "Ali Baba ve Kırık Haramiler", 14 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde...



"Ali Baba'nın eşeği Bicik sahibinin kendisini satmaması için bir plan yapar ve Ali Baba'yı ormanın derinliklerine, arkadaşı sarı kızı Kırk Haramilere çaldırdıkları yere getirir. Bicik Ali Baba'yı iyice tembihler ve haramiler kendisini götürdükten sonra büyük bir çuval bulmasını ve gece olunca aynı yerde beklemesini ister. Bicik hava kararınca Kırk Haramiler'i uyutur ve Ali Baba'yı saklandıkları büyük mağaraya getirir. Şimdi altınlarla dolu bu mağarada Ali Baba'yı çok önemli bir seçim beklemektedir. Çuvala doldurduğu altınları alırsa çalışmadan, emek vermeden elde ettiği bu hazineyle Kırk haramilerden ne farkı kalacaktır? İzleyip hep beraber görelim."



Yazan: Caner Demir



Yöneten: İlknur Demir



Oyuncular: Esat Bağış, Nezaket Erden, Yezdan Kayacan, Zeynep Filizci, Barış Yalçınsoy



Dekor: Ferit Özen



Kostüm: Aygül Kostümevi



Müzik: Stüdyo Eko



Işık Tasarım: Avni Kandemir