Ali Baba'nın Çiftliği - Sarıyer Sanat

Sarıyer Sanat'ın uyarladığı "Ali Baba'nın Çiftliği" çocuklar ile buluşmaya devam ediyor.



Yolları Adalet ormanında kesişen müzisyen dört kafadarın eğlenceli mi eğlenceli komik mi komik hikayesi. Köpek Bastır, Eşek Fret, Kedi Guendillin ve Horoz Tortolini, Arı Maya'nın yardımıyla Ali Baba'nın Çiftliğini zalim barondan kurtarabilecek mi?



Oyuncular: Ali Yalçıner, Deniz Karataş, Mustafa Kemal Bayrak, Bülent Bayrak, Tuğba Eskicioğlu, Talha Kaya, Dicle Alkan



Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer