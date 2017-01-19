Ali Ay: "Aatıf Transferi Zor Gözüküyor"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe forması giyen Aatıf Chahechouhe'yu kadrolarına katmak için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Aatıf için bizim de ilgilendiğimizi söyledim. Aziz Yıldırım da Aatıf'ı isteyen 5-6 kulüp daha olduğunu söyledi. Bu transferi zor olarak görüyoruz" dedi.



Transfer çalışmalarını sürdüren ve ara transfer döneminde kadrosunu Boban Jovic, Onur Atasaray ve Stancu ile güçlendiren yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı kanat ve forvet oyuncusu Aatıf Chahechouhe için de nabız yokladı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aatıf için Aziz Yıldırım ile telefonla görüştüm. Aziz Yıldırım da, yurt dışı programı olduğunu, dönüşte konuyu teknik direktörleri Dick Advocaat ile görüşeceklerini söyledi. Aatıf ile 5-6 kulübün daha ilgilendiğini belirtti. Transferin gerçekleşmesini isteriz ama zor gözüküyor. Aziz başkandan haber bekliyoruz" diye konuştu.



Başkan Ay ayrıca, Chahechouhe dışında stoper mevkisi için görüştükleri bir oyuncudan bugün veya yarın haber geleceğini ve bu transferi de hafta sonuna kadar bitirmek istediklerini söyledi. - BURSA