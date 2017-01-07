Ali Altay, 7 Ocak'ta Mask Live Music Club'ta !



Ali Altay müzik yaşantısına 9 yaşında ilkokul öğretmeninin keşfiyle merhaba dedi. Henüz 5. sınıfta iken çigan orkestrasında vurmalı çalgılarla gruba eşlik ediyordu. Kendisinden yaşca hayli büyük olan müzisyenlerin arasında, usta-çırak ilişkisiyle müziği öğrenmeye çalışıp sahne terbiyesi aldı. 13 yaşına geldiğinde sesini kullanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti ve artık davul çalıp, şarkı söylüyordu. Bu arada birçok sanatçıya gerek davulcu gerek back vocal kimliği ile eşlik etti.



20 yaşında askere gitmesiyle kendisine yine müzisyenlik görevi verildi. Askerlik dönüşü bir süre ustalarından öğrendiklerini Mersin Silifke Belediyesi kültür müdürlüğünde minik öğrencileri ile paylaştı. Bu süreçten sonra benimsediği, yapmak istediği müzik için kendi grubunu kurup solist olarak yoluna devam etti.Müziği ve yorumuyla daha büyük kitlelere ulaşmak isteği ile 1999'da İstanbul'a geldi.



İstanbul'da devam ettiği müzik kariyerine 4 albüm,3 single çalışması ve 3 de karma albümde yer alarak imza attı. Sahne performansı ile dikkat çeken Ali Altay yurt içi ve yurt dışında en çok konser yapan sanatçılar arasında...