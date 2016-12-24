Sevilen şarkıcı Ali Altay sevenleriyle Mask sahnesinde buluşuyor.



6 Eylül 1983 doğumlu Ali Altay müzik piyasasına 9 yaşında ilkokul öğretmeninin bulgusuyla merhaba diye konuştu. Daha 5. sınıfta iken Çigan orkestrasında vurmalı çalgılarla gruba eşlik ediyordu. Kendisinden yaşca hayli büyük olan müzisyenlerin arasında, usta-çırak ilişkisiyle müziği öğrenmeye çalışıp sahne terbiyesi aldı. 13 yaşına geldiğinde sesini kullanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti ve artık davul çalıp, şarkı söylüyordu. Aynı zamanda bir hayli sanatçıya gerek davulcu gerek back vokal kimliği ile eşlik etti. 20 yaşında askere gitmesiyle kendisine yeniden müzisyenlik görevi verildi. Askerlik dönüşü bir müddet ustalarından öğrendiklerini minik talebeleri ile paylaştı. Bu süreçten sonra benimsediği, yapmak istediği müzik için kendi grubunu kurup solist olarak yonu devam etti. Aynı zamanda Akdeniz Bölgesinde çok sayıda şenlik ve özel organizasyona çağrı edilerek konser verdi.



Müziği ve yorumuyla daha büyük kitlelere erişmek isteği ile 1999'da İstanbul'a geldi. 1999'da Ali Altay, "Aşkın Yanımda" isimli Anadolu Rock tarzı albümünü piyasaya çıkardı. Antalya doğumlu olan Altay, ilk klibini de Ramazan Denizhan'ın yönetmenliğinde "Ah Akşamlar" isimli şarkısına çekti. 2002'de de "Sen Beni Unut / Terk-i Diyar" isimli albümü yaptı. 2005'te önce çıkış şarkısı "Olmaz mı?" ile aynı isimi koymayı düşündüğü ancak "Ey Aşk" ismini verdiği müzik albümü ile müzik dünyasında yerini savunmaya devam ediyor.