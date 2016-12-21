Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar kimdir sorusunun cevabını sizler için derledik. Ali Ağaoğlu'nun 23'lük sevgilisi Duygu Su Gülpınar, ünlü iş adamıyla parası için beraber olduğu yorumlarına "Beni eleştiren kadınlar Ali çağırsa koşarak giderler" yanıtını verdi. Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu (61) geçen yazdan bu yana kendisinden 38 yaş küçük balerin, pilates uzmanı Duygu Su Gülpınar (23) ile aşk yaşıyor. Duygu sosyal medyada kendisi için yazılan 'Ağa'yı parası için seviyorsun', 'Ali Bey parasız olsa suratına bakmazdın', 'Bir de çocuk yap, hayatını garanti altına alırsın' şeklindeki eleştiriler karşısında çıldırdı.

DUYGU SU GÜLPINAR "PARASINI DEĞİL, KALBİNİ SEVİYORUM"

Duygu Su Gülpınar eleştirenlere şu cevabı verdi: ''Beni eleştiren kadınlar Ali çağırsa koşarak giderler. Benim için Ali Bey 'Ağa' degil. Ben onu sizin gibi görmüyorum. Ali'nin parasını değil, kalbini seviyorum. Birazdan Rolls Royce arabamla işime gideceğim. Siz de oturup evlendirme programlarını izleyerek bana kötü yorum yazın. Çocuk yapıp rahat hayatı seçmedim. Çalışıyor, üretiyorum. Parayı sonradan görmedim.''

SPOR SALONUNUN BAŞINA GEÇİRDİ

Duygu, Ali Ağaoğlu'na ait Bahçelievler'deki 'Ağaoğlu My Club Fitness&Life Centers'ın başına geçti. Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 38 yaş farkı sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8''

DUYGU SU GÜLPINAR KİMDİR?

Duygu Su Gülpınar 1993 yılı İzmir doğumludur. Mesleği balerinliktir. Boyu 176'dır.











