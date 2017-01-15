Ali Ağaoğlu'ndan 11 Yaşına Giren Oğluna Sürpriz Parti

Evlatlarına düşkünlüğü ile bilinen ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, bu kez küçük oğlu Mert'e sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

HER DETAYLA KENDİSİ İLGİLENDİ

Sempatik iş adamı televole.com'un özel haberine göre Ortaköy'deki korusunda organize ettiği doğum günü partisinde her detayla kendisi ilgilendi.

SEVİNCİ GÖZLERDEN KAÇMADI

11 yaşına basan Mert'in annesi Ayten hanımla birlikte bu sürprizi hazırlayan Ağaoğlu, Mert'in bütün arkadaşlarını organize ederek partiye davet etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan Mert'in hazırlanan bu sürpriz karşısında çok sevindiği ve şaşırdığı gözlerden kaçmadı.