Ali Ağaoğlu Mağazaya Talimat Verdi: Donlar Almıyorlarsa Kıyafeti Vermeyin

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu referandumda yüzde 65 'Evet' çıkacak diyerek 26 kişiyle iddiaya girmişti. İddiayı kaybeden Ağaoğlu 26 kişiyi baştan aşağı giydirdi. Mağazaya "donları almazlarsa kıyafet vermeyin" dedi.

İDDİAYI KAYBETTİĞİN AN 26 KİŞİNİN İSMİNİN MAĞAZAYA YOLLAMIŞ

Referandumda yüzde 65 'Evet' çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye, iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford'dan giydireceğini söyleyen, referandum akşamı saat 21.00'de Tom Ford markasını satan iki farklı büyük mağazaya 26 kişinin isim listesini yollamış.

"DONLARI ALMAZLARSA KIYAFETLERİ VERMEYİN"

Ağaoğlu, isim listesini yolladığı mağazalara "Baştan ayağa donanacak olanlar, donlarını da alacaklar. Eğer donlarını almazlarsa hiçbir şeyi vermeyin" diye talimatta bulunmuş.