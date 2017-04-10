Ali Ağaoğlu Kendisini Dava Eden CHP'li Vekile İlginç Bir İstekte Bulundu
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, kadınlara söylediği laflar nedeniyle CHP'li vekil Tur Yıldız Biçer tarafından dava edildi. Bu durum Ağaoğlu'na sorulunca "O kadın benim evime gelsin" dedi.
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, BBC'ye verdiği röportajda "Kadınlar benim malımdır" deyince, CHP'li vekil Tur Yıldız Biçer, bu sözleri için Ağaoğlu'na dava açmıştı. Gazeteciler, ünlü iş adamına bu durumu sorunca, Ağaoğlu "O kadın benim evime gelsin" diyerek ilginç bir yanıtta bulundu.
"KADINLAR BENİM MALIMDIR" SÖZÜ CHP'Lİ VEKİLİ ÇILDIRMIŞTI
Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in "Bunlar sizin değil mi" sorusuna, "Yok ama onları kullananlar benim malım" demişti. Ağaoğlu'na tepki gösteren Biçer, "Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz" dedi.