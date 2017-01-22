Ali Adnan'ın Yeni Takımı Belli Oluyor!

Bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan Udinese'den ayrılıyor.

23 yaşındaki futbolcu Sporting Lizbon'a transfer oluyor.

Portekiz ekibi Marvin Zeegelaar'ın Norwich'e transferinin ardından Ali Adnan'ı renklerine bağlayacak.

Sporting Lizbon'un Marvin Zeegelaar'ı 3 Milyon 500 Bin Euro karşılığında Norwich'e satacağı buradan gelen para ile Iraklı futbolcuyu transfer edeceği belirtildi.

Taraflar arasonda imzaların Pazartesi günü atılması bekleniyor.

Ali Adnan sezonun ilk yarısında Udinese forması ile 7 maça çıktı.

Kaynak: Sporvadisi.com