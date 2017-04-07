Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Algida'dan Yeni Ürün Atağı
Ara
BİST 88.586 %-0,10
DOLAR 3,7119 %0,35
EURO 3,9608 %0,38
PARİTE 1,0661 %-0,02
ALTIN 149,46 %0,09
FAİZ 11,46 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Algida'dan Yeni Ürün Atağı

Algida, yazı 21 yeni ürünle karşılıyor.

Algida'dan Yeni Ürün Atağı

Algida, yazı 21 yeni ürünle karşılıyor.

Şirket açıklamasına göre, Algida, her yıl olduğu gibi bu yılda yazın gelişini yeni ürünleriyle müjdeliyor.

Yaza 21 yeni ürünle merhaba diyen Algida; ürünlerinin arasına Banana Joe, Boom Boom, Cornetto Classico Karadut, Cornetto Disc Fındıksever, Duo Karamel Vanilya, Magnum Double Balbadem, Twister Marshmallow ve Nogger Oreo'nun da bulunduğu 21 yeni lezzet ekliyor.

Öte yandan, çocuk dondurma kategorisinin lideri Max, Türkiye'nin "ilk" Youtube yarışmasını düzenliyor. Dijital dünyada çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini keşfetmelerini hedefleyen yarışmaya başvurular 18 Mart'ta başladı. 8-17 yaş grubundan çocuklar, konu sınırlaması olmadan çektikleri videoları Max ile paylaşarak, yarışmaya katılabiliyor.

Finale kalan 18 finalist, jüride yer alan Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi) ve Furkan Yaman gibi ünlü Vlogger ve Youtuber'ların koçluğunda farklı bir süreci deneyimleme fırsatı yakalayacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Furkan Yaman, Cornetto, Türkiye, Youtube, Kazancı, 18 Mart, Algida