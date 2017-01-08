Algı Yönetimi Eğitimlerinin Ne Gibi Faydaları Vardır?

Aqua Yaşam Araştırmacı Yazar Erhan Altunay, algı yönetimi eğitimlerinin ne gibi faydaları olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Altunay dış dünyayı yalnızca kendi algılarımız çerçevesinde bildiğimizi belirterek, "Gördüğümüz aslında salt gerçeklik değil biz nasıl algılıyorsak öyle bir şekilde dışarıdan gelen uyarılara karşı yanıt veriyoruz. Demek ki bizim algımızla oynanabilir. Bizim algımızı nasıl yönlendirirlerse biz karşımızdaki gerçekliği o şekilde görürüz. Bu tür algı yönetimi kurslarında, seminerlerinde muhakkak bu konulara girilir. Çünkü biz bu algılarımızla nasıl oynanıyor, biz gerçekliği nasıl görüyoruz. Aslında kendi hayatımızı mı yaşıyoruz, bize empoze edilen başkasının hayatını mı yaşıyoruz yoksa hakikaten bir matrix, bir hayal alemi içinde miyiz? İşte algı yönetimini bilmek bu soruların yanıtını bulmak için en güzel yöntem" dedi.