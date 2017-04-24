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Alfa Romeo Stelvio Kasımda Türkiye'de
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Alfa Romeo Stelvio Kasımda Türkiye'de

Alfa Romeo'nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı.

Alfa Romeo Stelvio Kasımda Türkiye'de

Alfa Romeo'nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı. Kasım ayında ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak olan Alfa Romeo Stelvio'ya fuarla birlikte sipariş alınmaya başlandı.

Kaynak: Dunya.com

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