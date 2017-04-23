Alfa Romeo Stelvio Kasım'da Türkiye'de

Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de tanıtılan Alfa Romeo Stelvio, kasım ayında Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, hızlı bir model atağına kalkan Alfa Romeo'nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de tanıtıldı. Kasım ayında Türkiye yollarına çıkmaya başlayacak olan Alfa Romeo Stelvio'ya fuarla birlikte sipariş alınmaya başlandı.



Markanın ilk SUV modeli olarak dikkat çeken Alfa Romeo Stelvio, biri turbo benzinli, diğeri turbo dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunuluyor.



Açıklamada verilen bilgiye göre, 2 litrelik turbo benzinli motor 280 HP güç üretirken 2,2 litrelik turbo dizel motor 210 HP güç üretiyor.



Araç, yeni 2 litrelik turbo benzinli motor ve 200 bar ile çalışan yüksek basınçlı direkt enjeksiyon sistemi gibi teknolojilerin de katkısıyla, bütün devir bandı boyunca canlı bir karakter ve gaz emirlerine çabuk cevap veren bir yapı sergiliyor.



2.250 d/d'da 400 Nm tork üreten motor, sınıfının en iyi yakıt verimliliğini sunarken aynı zamanda 5,7 saniyeyle sınıfının en iyi 0-100 km/s hızlanma değerine imza atıyor ve 230 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.



Stelvio'nun sportif karakterine uygun performans sağlayan motorların her ikisi de gücünü 8 kademeli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden tekerleklere aktarıyor. Hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle dikkat çeken otomatik şanzıman Alfa DNA moduna bağlı olarak vites değiştirme hızını, konforunu optimize ederken yakıt tüketimiyle CO2 emisyon salınımını da düşürmeye yardımcı oluyor.



Şanzıman ayrıca direksiyon kolonuna entegre vites değiştirme kulakçıklarıyla manuel vites değiştirme imkanı da sunuyor. İlerleyen dönemlerde ürün gamı 200 HP gücünde 2 litrelik turbo benzinli ve 180 HP gücünde 2,2 litre turbo dizel motorla tamamlanacak. Her iki motor seçeneği 8 kademeli otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 ile kombine edilecek. 180 HP gücündeki 2,2 litrelik turbo dizel motor ayrıca arkadan itişli olarak da sipariş edilebilecek.