Alfa Romeo Giulia Qv'ye Ödül

Alfa Romeo'nun sportif sedanı Giulia Quadrifoglio, BBC Top Gear dergisi ve okurları tarafından 2 kategoride birden ödüle layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, global tanıtımından bugüne birçok uluslararası nitelikte ödülün sahibi olmayı başaran Alfa Romeo Giulia'nın en güçlü versiyonu Quadrifoglio İngiltere'den de ödüller aldı.



İngilizlerin prestijli otomobil yayınlarından BBC Top Gear Dergisi, Alfa Romeo Giulia QV'yi "Yılın Otomobili" seçerken, Top Gear okurlarının oylarıyla belirlenen "Yılın En İyi Otomobili" ödülü de yine Alfa Romeo Giulia'nın oldu.



Top Gear Dergisi, Alfa Romeo'nun yeni modeliyle ilgili; "Giulia modern ve ileri teknoloji ürünü olmakla birlikte sunduğu yalınlık oldukça etkileyici, güçlü motor, yol tutuş ve güzellik hepsi bir arada yer alıyor. Giulia bunları fazlasıyla sunuyor." açıklamasında bulundu.



Mühendislerin Ferrari altyapısıyla düzenlediği altı silindirli turbo benzinli motora sahip Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 510 HP'lik bir güce sahip ve 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor.



Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio'nun güç ve tork üreten motoru, elektronik olarak kontrol edilen silindir kapatma sistemine sahip ve aynı zamanda yakıt tasarrufu sunuyor.



Kusursuz bir güç-ağırlık oranı sağlamak için ultra hafif materyaller kullanılarak üretilen Alfa Romeo Giulia'da, tahrik mili, kaporta ve tavan için karbon fiber, kapılar ve çamurluklar gibi farklı birçok gövde elemanlarına ek olarak motor, fren ve süspansiyon (ön kapaklar, ön ve arka çerçeveler dahil) için alüminyum kullanılıyor.



Sürücünün seçimine bağlı olarak aracın dinamik davranışını değiştiren yenilenmiş Alfa DNA'sına sahip olan Giulia, dinamik, doğal, ileri düzeyde verimliliğin yanında Quadrifoglio versiyondaki yarış moduyla da dikkati çekiyor.