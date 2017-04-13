Aleyna Tilki, Yaşından Dolayı Konser Verememesine İsyan Etti

Dört gözle reşit olmayı bekleyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 18 yaşını doldurmadığı için mekanlarda şarkı söylemesi yasal olarak uygun görülmediği için Twitter'dan isyan etti.

"MİLLET 12 YAŞINDA GÜNEY AMERİKA TURNESİ YAPSIN..."

Aleyna Tilki, Twitter hesabından "Millet 12 yaşında Güney Amerika turnesi yapsın, ben o mekan senin, bu mekan benimlerdeyim" diye isyan etti.

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com