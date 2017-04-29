Aleyna Tilki'nin İlk Açık Hava Konserine 27 Bin Kişi Geldi

Genç popçu Aleyna Tilki, ilk kez açık hava konseri verdi. Antalya'da düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ilk halk konserine çıkan Aleyna Tilki'yi tam 27 bin kişi izlemeye geldi.

SEVİNCİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Aleyna Tilki, kendisini izlemeye gelen kalabalık karşısında büyük mutluluk yaşadı. Tilki, yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

BENİM İÇİN GURUR VERİCİYDİ

Konserde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Tilki, paylaşımına; "Dün beni izlemeye gelen,stada zor sığan 27.000 kişiye,sonsuz teşekkürler.... İlk halk konserimi 27.000 kişiyle yapmak benim için çok gurur vericiydi... Şükürler olsun." notunu ekledi.

İşte Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımı: