Reklam Afişindeki Tarih Aleyna Tilki'yi Ele Verdi
Genç popçu Aleyna Tilki, üzerinde 18 Kasım yazan bir reklam panosu önünde aylar önce çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri ince detayı hemen anladı.
"Cevapsız Çınlama" klibiyle izlenme rekorları kıran genç popçu Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki tarih detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
INSTAGRAM HESABINDAN AYLAR ÖNCE PAYLAŞMIŞTI
18 Kasım 2016'da yapılacak bir etkinliğin tanıtımının yapıldığı reklam panosu önünde fotoğraf çektiren Aleyna Tilki, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından geçtiğimiz Ocak ayında paylaştı.
"18 KASIM NE ALAKA"
Aradan geçen ayların ardından ünlü popçu, aynı gün, aynı panonun önünde çektirdiği başka bir fotoğrafı, tıpkı bugün çekilmiş gibi Instagram hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımındaki ince detayı fark eden takipçileri, paylaşımın altına "18 Kasım ne alaka" tarzında yorumlar yazdı.
İşte Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımı: