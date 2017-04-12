Reklam Afişindeki Tarih Aleyna Tilki'yi Ele Verdi

"Cevapsız Çınlama" klibiyle izlenme rekorları kıran genç popçu Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki tarih detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

INSTAGRAM HESABINDAN AYLAR ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

18 Kasım 2016'da yapılacak bir etkinliğin tanıtımının yapıldığı reklam panosu önünde fotoğraf çektiren Aleyna Tilki, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından geçtiğimiz Ocak ayında paylaştı.

"18 KASIM NE ALAKA"

Aradan geçen ayların ardından ünlü popçu, aynı gün, aynı panonun önünde çektirdiği başka bir fotoğrafı, tıpkı bugün çekilmiş gibi Instagram hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımındaki ince detayı fark eden takipçileri, paylaşımın altına "18 Kasım ne alaka" tarzında yorumlar yazdı.

İşte Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımı: