Aleyna Tilki İlk Açık Hava Konserini Antalya'da Verdi

Reşit olmadığı gerekçesiyle içkili mekanlarda sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, hayranlarıyla açık havada buluştu.

Antalya'da düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ilk halk konserine çıkan Aleyna Tilki, hayranlarını coşturdu.

ÇOK HEYCANLANDIĞINI SÖYLEDİ

Seslendirdiği eserleriyle sevenlerini coşturan Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Aleyna Tilki'ye, Kumluca Belediye Meclis üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru iş adamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi.



