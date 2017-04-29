Aleyna Tilki İlk Açık Hava Konserini Antalya'da Verdi
Henüz 18 yaşını doldurmadığı için içkili mekanlarda sahne alması yasak olan Aleyna Tilki, ilk kez bir açık hava konserinde hayranlarıyla buluştu.
Reşit olmadığı gerekçesiyle içkili mekanlarda sahneye çıkması yasaklanan Aleyna Tilki, hayranlarıyla açık havada buluştu.
Antalya'da düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında ilk halk konserine çıkan Aleyna Tilki, hayranlarını coşturdu.
ÇOK HEYCANLANDIĞINI SÖYLEDİ
Seslendirdiği eserleriyle sevenlerini coşturan Aleyna Tilki, ilk defa bir halk konserine çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi.
Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Aleyna Tilki'ye, Kumluca Belediye Meclis üyesi Şefik Durdaş ve gecenin sponsoru iş adamı Nadi Karasaçlı tarafından plaket verildi.
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