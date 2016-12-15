Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'la sevgili mi? Emrah Karaduman kimdir sorularının cevapları haberimizde. Emrah Karaduman'ın eski sevgilisi şarkıcı Fulin, "Emrah, beni kıskandırmak için evimin önünde Aleyna ile el ele dolaştı." dedi. Fulin, Aleyna Tilki'nin kendisini tehdit ettiğini de söyledi. Aleyna Tilki'ye "Cevapsız Çınlama" şarkısını yapan Emrah Karaduman'ın eski sevgilisi şarkıcı Fulin, "Emrah Karaduman beni kıskandırmak için evimin önünde Aleyna ile el ele dolaştı" dedi. Fulin Aleyna Tilki'nin kendisini tehdit ettiğini de söyledi.

''EVİMİ DEĞİŞTİRDİM''

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Emrah Karaduman'ın eski sevgilisi Fulin Renkli Sayfalar programına konuk oldu ve soruları cevapladı. İşte programda öne çıkan başlıklar... ''Gözlerimle onları gördüm. O zaman 14 yaşındaydı. Beni gördüklerinde birbirlerine daha da kenetlendiler. El ele görüntülendiler. Ben bu yüzden evimi değiştirdim. Bir insanı çok taciz ederseniz o insan patlar. Ben ikisini gördükten sonra evimi değiştirdim. Bebek'ten taşındım. İkisini görmek istemedim.''

''BENDEN NE İSTİYORLAR''

''Tam şarkı ile çıkış yapacağım Aleyna Tilki'nin Instagram'dan hikayelerimi izlediği gördüm. Bu kadar dolunca menajerime bana ileride soran olursa bu konu ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim dedim. 2 senedir polemikle gündeme gelmedim ama bir insanı hem aldatıp hem de o kızı gözüme sokarsan olmaz. Ben bile o kızın başarısını tebrik ediyorum. Ama benden ne istiyorlar.

''BANA ŞANTAJ YAPTI''

''Ben burada promosyon için bir şey yapmıyorum. Bana Aleyna Tilki'den tehdit mesajları geldi. Bir müzik kanalında bana aldatılıp aldatılmadığım soruldu. Ben de evet dedim. Demez olaydım bu kadar büyüdü olay. Aldatıldım dedikten sonra Aleyna Tilki bana tehdit eden bir mesaj yolladı resmi hesabından. Kibar dilli yazıyor ama şöyle diyor. Eğer konuşmaya devam edersen karşılıklı bu devam eder ve kötü ithamlar olur sus. Elimizde bir video var. Şantaj yaptı bana.''

''EKMEĞİMLE OYNADI''

''Hep tek başıma bir şeyleri yapmaya çalıştım. Benim çalışacağım menajerlere Fulin ile çalışırsanız sizinle aramız bozulur demişler. Bir insanın ekmeği ile oynamak kötü bir şey. Ben bugüne kadar tek başımaydım. Geçen sene ile ilgili bazı şeyler duydum ben. Bazı mekanları arayıp burda çıkarsa biz burada çıkmayız, bu mekanda çıkmasını istemiyoruz denmiş.''

EMRAH KARADUMAN KİMDİR?

4 Kasım 1987'de dünyaya gelen Emrah Karaduman aslen Samsunludur. Maddi sıkıntılar nedeniyle müzik kariyerini geliştirmek için gittiği konservatuvar bölümü bitirememiştir. Bir dönem Samsum'da sahne alan Emrah Karaduman daha sonra İstanbul'a taşınmıştır.

Şans eseri Hande Yener ile tanışan Emrah Karaduman uzun yıllar orkestrasında klavye çalmıştır. Daha sonra müzikal yeteneği ile Hande Yener, Demet Akalın, İrem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise'nin şarkıları düzenlemiş ve geliştirmiştir.

2015 yılında Toz Duman albümünü çıkan Emrah Karaduman 2016 yılında Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama şarkısının aranjörlüğünü yaptı ve bu yazın en çok dinlenen şarkıları arasına girmiştir.