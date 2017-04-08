Aleyna Tilki'den Tuğba Büyüküstün'ün Filmine Geçer Not
Genç popçu Aleyna Tilki, Tuğba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı İstanbul Kırmızısı filmini izledi. Ünlü oyuncuyla çektirdiği fotoğrafı "İstanbul Kırmızısı harikaydı" notuyla Instagram'dan paylaştı.
"Cevapsız çınlama" şarkısıyla büyük üne kavuşan genç popçu Aleyna Tilki, ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün'ün Halit Ergenç'le başrplünde oynadığı "İstanbul Kırmızısı" filmini izlemeye gitti.
"İSTANBUL KIRMIZISI HARİKAYDI"
Film sonrası Tuğba Büyüküstün'le bir araya gelip sohbet eden Aleyna, ünlü oyuncuyla çekindiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı. Tilki, paylaşımına "İstanbul Kırmızısı harikaydı" notunu ekledi.
İşte Aleyna Tilki'nin Instagram paylaşımı:
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