Alexis Sanchez Almanya'ya Gidiyor!

Arsenal'deki geleceği belirsizliğini koruyan Alexis Sanchez için dev bir iddia var.



Kicker'ın haberine göre Robert Lewandowski ile birlikte oynayacak bir yıldız arayan Bayern Münih, Arsenal'in Şilili yıldızını ideal bir transfer olarak görüyor.



30 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR



İddiaya göre Alman devi, yıldız futbolcu için 30 milyon euro ödemeye hazır.



Alexis'in Arsenal'deki sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.



Öte yandan Bild'e göre Bayern'in, Tottenham'ın sağ beki Kyle Walker'ı da transfer etmek istediği öne sürüldü.



26 yaşındaki İngiliz oyuncu bu sezon Premier Lig'de 29 maça çıktı ve 5 asist yaptı.



(goal.com)