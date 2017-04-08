Alexender Kowalski
Burn Energy Drink bu sefer Tekno'nun efsane isimlerinden, Damage Music'in kurucusu Alexender Kowalski ile karşınızda!
Burn Energy Drink bu sefer Tekno'nun efsane isimlerinden, Damage Music'in kurucusu Alexender Kowalski ile karşınızda!
Hayatın içindeki her temayı kolayca müziğine aktarabilen, techno, electro ve house gibi farklı ritim döngülerini prodüksiyonlarının içine başarıyla homojenleyen Alexender Kowalski 8 Nisan'da Kite Kabininde!
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kite
Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı
Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 59: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 59: 00
Kategori : Alexender Kowalski
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads