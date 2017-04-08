Alexender Kowalski

Burn Energy Drink bu sefer Tekno'nun efsane isimlerinden, Damage Music'in kurucusu Alexender Kowalski ile karşınızda!

Alexender Kowalski

Burn Energy Drink bu sefer Tekno'nun efsane isimlerinden, Damage Music'in kurucusu Alexender Kowalski ile karşınızda!

Hayatın içindeki her temayı kolayca müziğine aktarabilen, techno, electro ve house gibi farklı ritim döngülerini prodüksiyonlarının içine başarıyla homojenleyen Alexender Kowalski 8 Nisan'da Kite Kabininde!

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kite

Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı

Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 59: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 59: 00

Kategori : Alexender Kowalski

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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