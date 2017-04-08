Burn Energy Drink bu sefer Tekno'nun efsane isimlerinden, Damage Music'in kurucusu Alexender Kowalski ile karşınızda!



Hayatın içindeki her temayı kolayca müziğine aktarabilen, techno, electro ve house gibi farklı ritim döngülerini prodüksiyonlarının içine başarıyla homojenleyen Alexender Kowalski 8 Nisan'da Kite Kabininde!



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kite



Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı



Başlangıç Saati : 08.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 01: 59: 00



Kategori : Alexender Kowalski



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır