Alexei Volodin, İstanbul Resitalleri 2016 - 2017 Sezonunda sizlerle olacak.



"Mr. Volodin affirmed his firebrand credentials with a virtuosic performance..."New York Times



Günümüzün en iyi Rus piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Alexei Volodin, son yıllarda müthiş beğeni toplayan ve dünyanın dört bir yanında neredeyse soluksuz birbiri ardına verdiği resital ve konserleri ile ortalığı kasıp kavurmaya filozof bir müzisyen olarak taşıdığı derinliğe tezat klasik müziğin uluslararası liginde bir fırtına gibi esmeye devam ediyor.



Uluslararası yarışmalarda kazandığı pek çok ödülün ardından asıl Zürih'te düzenlenen Uluslararası Geza Yarışması'nda 2003'te kazandığı zafer ile adını dünyaya duyuran bu müthiş piyanist, İstanbul Resitalleri'nin 10. Sezonu'nda 2017 yılının ilk resitalini vermek üzere yeniden İstanbul'da!



1977 Leningrad doğumlu Alexei Volodin, Rus ekolünün en önemli merkezi olan Moskova Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra çalışmalarına İtalya'daki International Piano Academy Lake Como'da devam etti. Başlıcaları arasında Albeniz Vakfı tarafından düzenlenen Paloma O'Shea Uluslararası Piyano Yarışması (İspanya, 1998), Avusturalya Uluslararası Piyano Yarışması (Sidney, 2000) ve Ennio Porrino Uluslararası Piyano Yarışması (İtalya, 2001) gibi yarışmalarda aldığı derecelerin de bulunduğu bir çok ödülün sahibi olan Volodin'in 2003 yılındaki International Géza Anda Competition (Zürih) zaferi sonrası uluslararası arenadaki müzik kariyeri ciddi bir önem kazandı.



Japonya'dan Norveç'e, Mısır'dan Hollanda'ya ve İsviçre'den New York'a uzanan dünya çapında resital ve konserler veren Alexei Volodin başlıcaları arasında Concertgebouw (Amsterdam), Tonhalle (Zürih), Wigmore Hall (Londra), Lincoln Center (New York), Salle Pleyel (Paris), Palau de la Música (Barselona), Konzerthaus (Berlin), Alte Oper (Frankfurt), Herkulessaal (Münih), Konzerthaus (Viyana), La Scala (Milano), Sydney Opera House (Avusturalya) ve Suntory Hall (Tokyo) gibi dünyanın en prestijli salonlarında sıkça sahneye çıkıyor. New York Filarmoni, Londra Senfoni, Scala Filarmoni Orkestrası, NHK (Japon), Rus Ulusal Orkestrası, Tokya Senfoni Orkestrası, Fransa Ulusal Orkestrası gibi dev orkestralarla aynı sahneyi paylaşıyor. Birlikte sahneye çıktığı dünyaca ünlü şefler arasında ise ilk akla gelen isimler ise Vladimir Ashkenazy, Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Carlo Rizzi, Lorin Maazel (1930-2014) ve David Zinman. Volodin, aynı zamanda Steinway & Sons'ın exclusive sanatçısı. İstanbul Resitalleri "sıradışı sanatçılar" demektir.



