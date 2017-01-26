Alexandre Pato, Çin'e mi Gidiyor?

FutbolArena Dış Haberler - Sezon başında 3 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Brezilyalı yıldız Alexander Pato'nun satılması gündemde.



Galatasaray'ın Lukas Podolski takımdan ayrılırsa transfer etmeyi düşündüğü isimlerin başında gelen Pato için Çin kulübü Tianjin Quanjian'ın da devreye girdiği yazıldı.



PATO ÇİN YOLCUSU



İtalyan basınında çıkan habere göre Brezilyalı yıldızın menajeri Gilmar Veloz, Villarreal yönetimiyle masaya oturacak ve oyuncunun bonservisini almak isteyecek. Villarreal 3 milyon euroya transfer etmiş olmasına rağmen bu paranın üstünde bir maaş verdiği Pato'nun maaş yükünden kurtulmak için bonservis konusunda kolaylık sağlayabilir.



Habere göre Pato, bonservisini eline alırsa, Çin'in Tianjin Quanjian kulübüne yıllık 10 milyon euro karşılığında transfer olacak ve 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



