Alex'ten Derbi Paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilere başarılar diledi.



Eski Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından 2010-2011 sezonunda Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden bir kare paylaştı. Sarı-kırmızılılara attığı kafa golü anını paylaşan Alex fotoğrafa, "Türkiye ve dünyanın her tarafında yaşayan Türkler için derbi günü. İyi ki bu maçın bir parçası olmuşum. Kazandım, kaybettim, güldüm, ağladım, çokça heyecanlandım. Bu maçtan söz ederken bile insanların nasıl heyecanlandıklarını gördüm. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlara güzel bir maç hediye etsinler. Bol şanslar Fenerbahçem" notunu düştü.



(İHA)