Alex'ten Derbi Mesajı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Instagram hesabından Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi için yayınladığı mesajda sarı-lacivertlilere başarılar diledi; iki takımın taraftarlara güzel bir maç hediye etmesini istedi.



Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Instagram'daki hesabından bir mesaj yayınladı. 2010-11 sezonunda Türk Telekom Arena'daki ilk derbide 87. dakikada attığı galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Brezilyalı yıldız mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye ve dünyanın her tarafında yaşayan Türkler için derbi günü... İyi ki bu maçın bir parçası olmuşum. Kazandım, kaybettim, güldüm, ağladım, çokça heyecanlandım. Bu maçtan söz edewrken bile insanların nasıl heyecanlandıklarını gördüm. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlara güzel bir maç hediye etsinler. Bol şanslar Fenerbahçem."



