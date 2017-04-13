Alex O Sözleri Söyledi Mi?

Alex de Souza, Aykut Kocaman için söylediği sözler hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.



Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabına gelen "Bence Aykut Kocaman geri dönerse, Fenerbahçe için üzülürüm" sözlerini söyledin mi?" sorusuna "Hayır, ben ve Baroni sadece bizim dönemimizden hikayeler anlattık. Ben kulübün büyük bir taraftarıyım. Eğer Aykut Kocaman teknik direktör olacaksa, onun başarılı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.