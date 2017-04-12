Alex de Souza, Aykut Kocaman'ı Yerden Yere Vurdu: Fenerbahçe İçin Üzgünüm

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Arjantinli eski yıldız Sorin ve Brezilyalı Amoroso ile beraber sunduğu Resenha ESPN isimli televizyon programında Cristian Baroni ile Arjantinli golcü Lucas Pratto'yu konuk etti.

Aykut Kocaman hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Alex, "Aykut bir gün kahvaltıda bana, 'Bundan sonra takımla idmanlara çıkmayacaksın' dedi. Ben de ona 'Ben ne yaptım ki yedek takıma gidiyorum?' diye sordum. O da bana 'Git bunu takım menajeriyle konuş' dedi. Menajer ise bana, 'Bunu Aykut'la konuş. Bu onun kararı' dedi. Daha fazla ne söyleyebilirim ki, sözüne asla güvenemeyeceğiniz, her an yalan söyleyebilecek bir teknik direktörle çalışıyorduk." dedi.

"FENERBAHÇE İÇİN ÜZGÜNÜM"

"Bir gün idmandayız, Cristian'la serbest atış çalışması yapıyoruz. Aykut bizi izliyor. Daha sonra yanımıza çevirmenimiz geldi. Avrupa Kupası'nda Spartak Moskova maçı öncesiydi. 'Size bir kötü bir de berbat haberim var' dedi. Önce bana, 'Bu maçta oynamıyorsun' dedi. Sonra da "Cristian senin yerine oynayacak' sözlerini kullandı. Aykut, Cristian'ın 10 numara oynayabileceğini düşünecek kadar futbola uzaktı. Takımdaki herkes biliyordu ki, ben Cristian'dan daha fazla gole yakındım. Sonra Aykut maç konuşmasında, 'Serbest vuruşları ve kornerleri Cristian kullanacak' dedi. Ben de 'Ya ben?' diye sordum. Bugün 10 numara Cristian' karşılığını verdi. Cristian o maçta top bile göremedi. Aykut geri dönecekmiş. Ne diyebilirim ki, Fenerbahçe için üzgünüm."