Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler", 8 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi'nde...



Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar... İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, bize çağdaş bir "Yaşar-yaşamaz" hikayesi sunarlar. Irmak Bahçeci'nin yazıp Yıldıray Şahinler'in yönettiği, Cem Davran, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler, Selin Yeninci ve Erkan Can'ın oynadığı oyun, yılın komedisi olmaya aday...



Yazan: Irmak Bahçeci



Yöneten: Yıldıray Şahinler



Dekor - Kostüm: Barış Dinçel



Işık Tasarım - Uygulama: Efe Sümer



Oyuncular: Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin, Selin Yeninci



Yönetmen Yardımcısı: Özge Çatıkkaş, Tuğçe Kıltaç



Dekor Uygulama: Muhammet Topraktepe, Mustafa Topraktepe



Görsel Tasarı : Emre Erdem