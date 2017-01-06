Alevlerin Arasındaki Köpeği İtfaiye Kurtardı

Balıkesir'de alevler arasında kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Yangın, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katında çıktı. Yoğun dumanın yükselmesi mahalle sakinlerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Alevlerin arasında kalan köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.



Yara almadan alevlerin arasından kurtulan köpek sahibine teslim edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR