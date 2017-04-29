Alevlerin Arasında Kalan Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da iki katlı ahşap binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler köyünde gece 02.00 sıralarında Salih Açıkgöz'e ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangında Salih Açıkgöz (72) ve eşi Meryem Açıkgöz (58) alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Yangın Çatalzeytin, Türkeli ve Abana itfaiyelerinin çalışmasıyla söndürüldü.



Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken Salih Açıkgöz'ün cesedi bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Meryem Açıkgöz'ün enkaz altındaki cesedine ise henüz ulaşılamadı.



Olayla ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU