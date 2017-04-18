Alevler arasında uyandı, 5 metreden aşağıya atladı

Kapıya ulaşamayınca kendini pencereden atan genç yangından ucuz kurtuldu



ZONGULDAK - Zonguldak'ta yalnız yaşadığı evde alevler arasında uyanan 21 yaşındaki genç, kapıya ulaşamayınca odasının penceresinden aşağıya atladı. Yaklaşık 5 metreden toprak zemine atlayan genç yangından ucuz kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Tepebaşı Mahallesi Sarı Toprak Sokak üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki Resul Akbıyık'ın yalnız yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Üç katlı binanın en üst katında çıkan yangında alevler bir anda dairenin tamamını sardı. Alevler arasında uykudan uyanan Akbıyık, önce kapıya koşmak istedi. Ancak alevler tüm evi sarınca cep telefonunu da yanına alarak odasının penceresinden toprak zemine atladı. Can havliyle yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya atlayan genç şans eseri yaralanmadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Evde dolu bulunan çok sayıda mutfak ve piknik tüpü de itfaiye ekipleri tarafından sokağa çıkartıldı. Ev adeta küle dönerken talihsiz genci komşuları teselli etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.