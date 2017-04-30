Alevler Arasında Kalan Babasını Kurtardı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir evde çıkan yangında, odada mahsur kalan bacağı kırık yaşlı adamı oğlu kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki İlyas Memiş'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



O sırada bacağının kırık olması nedeniyle odada tek başına yatakta yatan Memiş'in, bağırarak bahçedeki eşinden yardım istemesi üzerine Emine Memiş de karşı evde oturan oğlu Mehmet Memiş'e yangını haber verdi.



Memiş, eve girerek alevler arasında kalan babasını sırtına alıp çıkararak yanmaktan son anda kurtardı.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, ahşap ev hasar gördü.



Mehmet Memiş, AA muhabirine, "Babam yangın var diye bağırmasını annem duyuyor. Annem bunun üzerine bize haber verdi. Ben de hemen eve girerek babamı sırtıma alarak yanan odadan çıkardım. Daha sonra kovayla yangını söndürmeye çalıştım." dedi.