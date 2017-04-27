Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Açıldı

Ünye Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği açılarak hizmete başladı.



Liseler Mahallesi Hükumet Caddesinde yer alan dernek, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Vekilleri Zekai Baş ve Murat Ocak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.



Ünye Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ceyhan Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada Alevilik, Bektaşilik inancı doğrultusunda öğretileri, yaşam tarzlarını, dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği yaymak olduğunu söyledi.



Aksu, "Duyarlı çevrelerle ve sosyal etkinliklerimizle birlikte amacımızı geliştirmek istiyoruz. Bu sosyal etkinlikler nedir? Saz kursları, Sema kursları, Alevilik üzerine eğitimler olacak. Derneğimizin şu an 80 civarında üyesi mevcut, üye kayıtlarımız devam ediyor." dedi.



Derneğin başkan yardımcısı Mehmet Şensoy, Sayman Yüksel Usta, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bulut ve Emrah Çolak oldu.