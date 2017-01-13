Alevi Derneklerinden Suç Duyurusu

Alevi Dernekleri, sosyal medyada alevilere hakarette bulunup tehdit ettiği ileri sürülen öğretim üyesi Abdulkadir Şen ile Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.



Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul / DHA



Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu ve Alevi Bektaşi Federasyonu, sosyal medyada Alevilere hakarette bulunup tehdit ettiği belirtilen öğretim üyesi Abdulkadir Şen ile bir televizyon programında sarf ettiği cümlelerde ölüm tehdidinde bulunduğu belirtilen Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.



CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Abdulkadir Şen'in 13 Aralık 2016 tarihinde Twitter hesabından yaptığı Halep paylaşımlarında, Alevi, Caferi ve Şii inançlarına sahip olan kişileri hedef gösterdiği ve soykırım ve öldürme tehdidinde bulunduğu belirtilerek Şen'in, "Soykırım çağrısı yapma, tehdit, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanmasını engelleme, nefret ve ayrımcılık, hakaret, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve iftira" suçlarından cezalandırılması istendi.



Türkmen Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Özdemir Özdemir hakkında sunulan dilekçede de, Özdemir'in katıldığı bir televizyon programında Alevi vakıf başkanlarına hitaben sözleri nedeniyle, "Tehdit, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanmasını engelleme, nefret ve ayrımcılık, hakaret, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve iftira" suçlarından cezalandırılması talep edildi.



ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI



Üç Alevi Federasyonu'nun başkan ve temsilcileri suç duyurusunda bulunduktan sonra konuya ilişkin adliye önünde bir de basın açıklaması yaptılar. Alevi Dernekleri Federasyonu Rıza Eroğlu tarafından okunan ortak basın açıklamasında, söz konusu kişilerin sosyal ve görsel medyada yapmış oldukları "Soykırım ve tehdit içerikli" söylemleri kınadıkları belirtilerek, "Temel felsefesi hoşgörü ve eşitlik olan Alevi toplumunun temsilcileri olarak; AHİM kararlarına, AİHS'e ve Anayasamızın eşitlik, din ve vicdan hürriyetlerini yok sayan, olağanüstü dönemlerin yaşandığı ülkemizde; toplumun birlik ve beraberliğini bozan, ayrımcılık, kin ve nefret içeren bu tür söylemleri bugüne kadar duymamazlıktan gelen AK Parti iktidarını sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" denildi.



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Alevi Dernekleri Federasyonu Rıza Eroğlu'nun yaptığı açıklama



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