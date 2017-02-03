Alev Alan Minibüs Cep Telefonuyla Görüntülendi

Niğde'de minibüsün kırmızı ışıkta beklerken alev alması cep telefonuyla görüntülendi.



Mezbaha caddesinden, Bor caddesine geçmek için kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüs, motor bölümünden yanmaya başladı.



Araçtan alev ve dumanların çıktığını fark eden sürücü kendini dışarıya attı. Minibüsün yandığını gören çevredeki esnaflar, yangın tüpü ile müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.



Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.