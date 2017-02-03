Alessandro Ambrossio'nun Çeyrek Milyon Görüntülenen Videosu

Victora's Secret modellerinden Alessandro Ambrossio, birbirinden çekici bikini modellerini sergilediği videoyla çeyrek milyonluk izlenme oranına ulaştı. Dünyada bir cennet adlı paylaşımıyla birbirinden güzel bikini modellerini tanıttığı videosunu yeni yılın ilk günlerinde takipçileriyle paylaşan ünlü model Alessandro Ambrossio, son derece etkileyici fiziğini sergilediği videosuyla daha bir ay olmadan çeyrek milyonluk bir izlenme oranına ulaştı. Brezilya plajlarında gördüğümüz Ambrossio, 35 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartıyor.