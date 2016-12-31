ALES Sonuçları Açıklandı - ÖSYM 2016 Sonuç Sorgulama Ekranı

ALES sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM resmi sitesinden yayınlanan açıklama ile ALES sonuçları tüm adaylara duyuruldu. 22:35'ten itibaren erişime açılan ALES sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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ÖSYM'DEN ALES AÇIKLAMASI

2016-ALES Sonbahar Dönemi: Sınav Sonuçlarının Açıklanması:

"18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 30 Aralık 2016 tarihinde saat 22:35'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kısaca, yükseköğretim kurumlarındaki kadrolara girişte ve lisansüstü eğitim başvurularında kullanılacak olan puanı almak için girilen sınavdır.

Sınavı yapan kurum olan ÖSYM'nin tanımına göre; 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Eskiden LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) adıyla yapılan bu sınav 2007 yılı itibariyle ALES olarak değiştirilmiştir.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES'e giriş konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.

ALES NE ZAMAN YAPILIYOR?

ALES, biri Bahar Dönemi (genellikle Mayıs ayından) biri Güz Dönemi (genellikle Kasım ayında) olmak üzere yılda 2 kez yapılmaktadır. Sınav başvurularını takiben 1-1,5 ay içerisinde sınav yapılır. Başvuru ve sınav dönemleri ÖSYM'nin internet sitesinden takip edilebilir. Ayrıca başvuru ve sınav tarihleri sitemizden ilgili dönemlerde duyurulmaktadır.