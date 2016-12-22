ALES Sonuçları Açıklandı mı? ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı ve ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını sizler için derledik. ALES sınavı 18 Aralık Pazar günü gerçekleşti. ALEV sınav soruları ise 19 Aralık Pazartesi saat 17.10 itibariyle açıklandı. Öğrenciler ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınavdan en az 15 gün sonra sonuçları yayınlamaktadır. Tahmini sonuç tarihi 2017 Ocak ilk haftasıdır. ALES sınav puanının geçerliliği 3 yıldır. Bu süre zarfında yeni sınavlara girilebilir, 3 yıl içinde aldığınız en yüksek puanla başvuru yapabilirsiniz.

ALES SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ



ALES SORULARI YAYINLANDI

ALES soruları ÖSYM tarafından 19 Aralık Pazartesi günü saat 17.10 itibariyle erişime açıldı. İşte merak edilen o sorular ve ÖSYM'nin yaptığı duyuru;

2016-ALES (Sonbahar Dönemi): Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının Yayımlanması

18 Aralık 2016 tarihinde saat 09:30'da uygulanan 2016-ALES (Sonbahar Dönemi) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarına, 19 Aralık 2016 tarihinde saat 17:10'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. 2016-ALES (Sonbahar Dönemi) Soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

20 Ekim'de yapılacak olan sınav ÖSYM tarafından değiştirildi. Yeni sınav tarihi 18 Aralık 2016. ÖSYM sınav başvurularını 27 Eylül'de başlattı. 10 Ekim'de başvurular sona erdi. Sınav ücretini 80 Lira olarak gösterdi. Başvuru hizmet ücreti ise 3 Lira. Fotoğrafınız eskidiyse, ücret 10 Türk Lirası. Sınav ücreti ÖSYM'nin kendi sayfasında olan "ÖDEMELER" kısmından ödeyebilirsiniz. İnternet üzerinden ödeme yapılmayacaksa şayet, kurumun belirlediği bankalardan bir tanesine giderek ücret ödenir. Aldıkları dekontu muhakkak saklamaları gerek.

SINAVDA BAŞARI PUANI DURUMU

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca sınavda puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu 2016-SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU 2 sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir. Adaylara saygıyla duyurulur.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.





