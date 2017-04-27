ALES Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2017) ilkbahar dönemi sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

ÖSYM'nin Açıklaması;

7 Mayıs 2017 tarihinde saat: 10.00'da yapılacak olan 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017 ALES- İlkbahar Dönemi):başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

2017 ALES (İlkbahar Dönemi) saat:10.00'da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygı ile duyurulur.