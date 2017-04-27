ALES Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2017) ilkbahar dönemi giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

ALES Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-2017) ilkbahar dönemi sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

ÖSYM'nin Açıklaması;

7 Mayıs 2017 tarihinde saat: 10.00'da yapılacak olan 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017 ALES- İlkbahar Dönemi):başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

2017 ALES (İlkbahar Dönemi) saat:10.00'da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygı ile duyurulur.

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