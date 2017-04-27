Ales'e Başvuruda İkinci Şans

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES ilkbahar dönemi-2017) için süresi içinde başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin "geç başvuru günü" kararı doğrultusunda bugün sınav ücretini yatırabilecek.



ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için bir gün ile sınırlı olmak üzere aldığı "geç başvuru günü" kararına göre, ALES ilkbahar dönemi sınavına başvurmak isteyen adaylar, bugün başvuru yapabilecek.



Adaylar, ALES sınav kılavuzunda belirtilen sınav ücretini, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.



Sınava başvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sınavlara alınacak.



Öte yandan süresi içinde başvuru yapamayanlar, LYS için yarın, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta ve Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru yapabilecek.