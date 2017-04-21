Alemdar Destanı' Ikinci Kez Sahnelendi

Ereğli Sanat Kurumu Derneği Tiyatro Topluluğu, Kurtuluş Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile milli mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin hikayesini, sanatseverlerden gelen yoğun istek üzerine ikinci kez sahneledi.



Nisan ayının ilk haftası tiyatro sahnesine taşınan Kurtuluş Savaşı'nın silahsız kurtarma gemisi olarak orduya gerekli silah ve cephaneyi götürerek önemli hizmetlerde bulunan Alemdar Gemisi ile ilk deniz şehidi Recep Kahya ve mürettebatının destansı öyküsü ilçe halkının yoğun ilgisini gördü.



Ereğli Sanat Kurumu Derneği Yöneticisi Naile Bingöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihe ışık tutacak belgesel niteliğinde bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi.



Oyundaki kişi ve hikayenin gerçek olduğunu belirten Bingöl, şöyle konuştu:



"Bu oyun, Ereğli'ye ve ülkemize bir borcumuzdur. Gönül ve vefa borcumuzu ödüyoruz. İlk kez 4 Nisan'da sahnelenen oyunu ikinci kez sahnelemek için sanatseverlerden yoğun talep geldi. Bu talepler doğrultusunda ikinci kez sahneledik. Bundan sonraki süreç ile ilgili bir düşüncemiz de yok. Belgesel niteliğindeki bu oyunun izleyici ile buluşması için de Eyüp Karaarslan, Erol Çivici ve Celal Bozkuş tüm masraflarını üstlendi."



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise, sahnelenen oyunu çok beğendiğini belirterek oyunun izleyici ile buluşmasına destek sağlayanlara teşekkür etti.



Gazi Alemdar Müzesi



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde milli mücadele döneminde üstün yararlılıklar gösteren, 1982'de hurdaya ayrıldıktan sonra aynı ölçülerle benzeri yapılarak 2008'de müzeye dönüştürülen Gazi Alemdar Gemisi'ni her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.