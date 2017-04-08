Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da Konser Verdi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, protesto gösterilerine rağmen İstanbul'daki konserini gerçekleştirdi. Konser, geçen yılki uçak kazasında 64 koro mensubunu kaybeden koronun da kazadan sonraki ilk yurtdışı konseri oldu.

MEHTER MARŞINI ÇALDILAR

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) özel davetli grubu için sahne alan topluluk, "Ceddin Deden" ve "Çanakkale Türküsü" eserlerini Türkçe yorumladı. Türkçe eserler sırasında, sahnede kurulu ekranda 1900'lü yılların başındaki Türkiye'ye dair çeşitli görüntüler ile Atatük'ün görüntüleri yansıtıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Topluluk, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen konserde "Amur Dalgaları", Eh Yollar", "Mayıs Valsi", "Uzun Yollar" ve "Kalinka" isimli eserlerin de aralarında bulunduğu sevilen şarkıları yorumladı.

Bazı şarkılarda sahne alan bale grubu da sergilediği performansla büyük beğeni kazandı.

Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Duma Milletvekili ve aynı zamanda Rusya Devlet Sanatçısı olan Iosif Kobzon'un da eşlik ettiği topluluk, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı.

2 BİN ESER SESLENDİREBİLİYORLAR

Tarihi boyunca büyük takdir toplayan ve dünyanın birçok ülkesinde sahneye çıkan dünyanın en eski ve büyük korolarından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosunun repertuvarında 2 binden fazla eser bulunuyor.

1928'DE KURULDU

Koronun şefliğini 2016'da üstlenen Valeriy Halilov da uçak kazasında hayatını kaybettiği için koroya, 2012-2016 yıllarında şeflik yapan Gennadiy Sacheniuk yeniden şef olarak atandı.

Kızılordu Merkez Evinde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirmişti.