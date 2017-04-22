Aleksandr Trifunovic: "Kendi Maçlarımıza Bakacağız"

Yeşil Giresun Belediyespor Başantrenörü Aleksandr Trifunovic, rakibin en önemli dakikalarda kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeşil Giresun Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece'ye 83-77'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Yeşil Giresun Belediyespor Başantrenörü Aleksandr Trifunovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aleksandr Trifunovic Demir İnşaat Büyükçekmece takımını tebrik ederek, "İstatistik bilmiyorum ama en önemli dakikalarda bizden daha öndelerdi. ve onlar kazandılar. Tebrik ederim. 3 hafta daha var biz kendi işimize bakacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL