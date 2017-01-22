Aldora Mobilya'nın Bayilik Koşulları Nelerdir?

Aldora Pazarlama ve Marka Müdürü Soner Asar, Aldora Mobilya'nın bayilik koşullarını Wise TV'ye anlattı.



Asar, "İki yapıdan oluşan bayiliklerimiz var. Birincisi münhasır mağaza dediğimiz konsept mağazalar. Sadece Aldora ürünlerini satıyor bu mağazalar. Birde corner diye tabi ettiğimiz başka mobilya markalarının da satan mağazalara ürün veriyoruz. Çok ekstrem şartlarımız yok. O bölgede Aldora'nın olmaması yeterli oluyor bizim için" diyerek finansal şartların uygunluğunu da kontrol ettiklerini belirtti.