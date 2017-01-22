Aldora Mobilya Hangi Ürünleri ile Öne Çıkıyor?

Aldora Pazarlama ve Marka Müdürü Soner Asar, Aldora Mobilya'nın hangi ürünleriyle ön plana çıktığını Wise TV'ye anlattı.



Asar, "3 ana alanda üretimimiz var. Yatak, modüler mobilya ve döşemeli grup. Biz bunların hepsini birleştirerek konsept adı verdiğimiz bir çizgi ile ürünlerimizi satıyoruz. Yemek odasının, yatak odasının ve oturma odasının aynı çizgide birbirini tamamlayacak şekilde bütünleşik bir tasarım üretiyoruz. Tasarımları yaparken de yelpazemizi olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki özellikle Türkiye pazarında çok sabitleşmiş bir stil çizgisi yok. Onun için biz hem klasik hem modern ürünleri barındırmaya çalışıyoruz koleksiyonlarımız içinde" diyerek çeşitliliğe verdikleri önemi vurguladı.