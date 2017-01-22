Aldıkları Tüfeği Denemek İçin Sulama Kanalına Ateş Ettiler

Eskişehir'de aldıkları tüfeği merak ederek sulama kanalına ateş eden şahıslar yakalandı.



Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Haliç Sokak'tan silah sesleri geldiğini duyan polis ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, bölgede sulama kanalına ateş eden K.B. (18) ile M.Ç.'yi yakaladı. M.Ç., elinde bulunan tüfeği ve 6 adet dolu fişeği, kendi rızasıyla olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim etti. Şahısların ifadelerinde, yeni aldıkları tüfeği denemek için merak edip sulama kanalına doğru ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olaya karışan M.Ç.'nin evrakları, yaşı küçük olması sebebiyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR